Собянин рассказал о строительстве депо для новых поездов Замоскворецкой линии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство электродепо "Южное" рядом с действующим "Братеево" станет основой для создания крупнейшего в России комплекса по ремонту и эксплуатации поездов метро в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая строительство нового электродепо, предназначенного для обслуживания Замоскворецкой линии.

Мэр подчеркнул, что быстрые темпы развития подземки требуют аналогичных темпов развития и инфраструктуры метро для обслуживания поездов. На этом фоне в мегаполисе за последние годы реконструировали и построили заново 12 электродепо. Причем каждый из них представляет собой современный высокотехнологичный завод, где трудятся тысячи специалистов.

Подходящая к завершению вторая очередь электродепо "Южное" позволит улучшить обслуживание зеленой ветки метрополитена, по которой каждый день проезжают около 800 тысяч пассажиров, уточнил градоначальник.

"Быстрее закончим и обновление подвижного состава. Надеюсь, что в 2026 году, до конца 2026 года, уже все поезда на этой ветке метро будут современными. Это "Москва-2024", "Москва-2026", новые современные поезда", – пояснил Собянин.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика "Мосинжпроект" Сергей Жуков в рамках осмотра строительной площадки доложил главе города, что работы в депо "Южное" выполнены на 95%, а по инженерным системам – на 80%.

Вместе с тем начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что на Замоскворецкой линии в настоящее время курсируют 23 новых состава. К концу декабря текущего года ветку дополнят еще 19 вагонами.

"На следующий год – полностью 78 составов, которые необходимы на час пик для перевозки пассажиров, и будет новый подвижный состав", – поделился он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы напомнили, что строительство электродепо "Южное" стартовало в 2020 году. Работы планируются завершить в текущем году. Благодаря этому более 1,8 миллиона жителей 21 района, через которые проходит Замоскворецкая линия, будут пользоваться новым и современным подвижным составом.

На территории нового депо, занимающей 13,6 гектара, возводятся здания и сооружения общей площадью 74,3 тысячи квадратных метров. В их числе – отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и пост электрической централизации, компрессорная станция, а также склад и административно-бытовой корпус. Всего будет 46 объектов.

После выхода предприятия на проектную мощность там будет создано около 1,3 тысячи рабочих мест. Более того, сервисная компания завода-производителя будет обслуживать новый подвижной состав в депо по контракту жизненного цикла в течение 30 лет эксплуатации.

Помимо ввода в эксплуатацию депо "Южное", специалисты также завершат в 2025-м работы по возведению "Столбово" Сокольнической линии. Еще три объекта планируется открыть к 2030 году, среди них – "Ильинское" для Рублево-Архангельской линии, "Бирюлевское" для Бирюлевской линии и "Троицкое" для Троицкой линии. В перспективе предполагается построить депо "Щербинка".

В декабре прошлого года Собянин утвердил проект планировки электродепо "Ильинское". Его разместят на участке площадью 19,02 гектара с северной стороны Новорижского шоссе.

Рублево-Архангельская линия будет пролегать от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского, а также за пределы МКАД и в перспективе достигнет Красногорска. При этом на начальном этапе новую линию будет обслуживать электродепо "Солнцево". В дальнейшем эта обязанность перейдет на "Ильинское".

