До 2030 года в Москве будет построена еще 31 станция метро – Сергей Собянин

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До 2030 года в Москве планируют построить еще 31 станцию метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в 2024 году в Москве построили 17,4 километра линий и 8 станций метро. Событием прошлого года стало открытие движения по новой Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической линии метро, уточнил он.

По его данным, на сегодняшний день продолжается строительство Рублево-Архангельской и Троицкой линий, а также станции "Достоевская" Кольцевой линии. Кроме того, специалисты проектируют работы на Бирюлевской линии и приступают к продлению Арбатско-Покровской линии до станции "Гольяново".



Всего до 2030 года планируется возвести 71,4 километра линий и 5 новых электродепо, подчеркнул Собянин. В ближайшие два года в Москве продолжится модернизация железнодорожной сети. В городе достроят и реконструируют семь городских вокзалов и обновят Ленинградский.



"Много уже сделано и для развития нового дорожного каркаса столицы. С 2011 года построено 1 460 километров дорог, 454 тоннеля, эстакады и моста, 328 пешеходных переходов", – добавил Собянин.

Он подчеркнул, что в прошлом году были завершена реконструкция развязок на МКАД и проложены 100 километров дорог, а в 2025–2027 годах в столице построят еще 265,5 километра дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходных переход.

Между тем ключевыми стройками на ближайшие два года являются северный участок Троицкой линии метрополитена от станции "Новаторской" до станции "ЗИЛ", Национальный космический центр и комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома, сообщал мэр.

Кроме того, в числе важных строящихся объектов Собянин назвал новые корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в Сколкове и многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.

