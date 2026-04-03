Выданным США Ивину и Ольшанскому грозит до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы

Россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может грозить до 40 лет тюремного заключения совокупно по двум статьям обвинения, а также крупные денежные штрафы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя российского посольства в Софии.

По данным агентства, первое обвинение – в сговоре с целью обхода американских санкций – грозит каждому из них до 20 лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона долларов. Второе обвинение – в сговоре с целью отмывания денег – также предусматривает до 20 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч долларов, либо сумму, не превышающую двукратного размера средств, вовлеченных в предполагаемое преступление.

Таким образом, максимальный совокупный срок для каждого фигуранта может достичь 40 лет заключения.

Ивин и Ольшанский были задержаны 6 октября 2025 года во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Софии. Их арест произошел на основании запросов Министерства юстиции США.

В декабре 2025 года Софийский городской суд одобрил их выдачу США, а в феврале-марте текущего года это решение было подтверждено Софийским апелляционным судом. 26-го числа их экстрадировали.

МИД России назвал предъявленные Ивину и Ольшанскому обвинения политизированными. В ведомстве пообещали сделать все возможное для их возвращения в страну. Также им будет оказана поддержка по линии российских загранучреждений в США.

