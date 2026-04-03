Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 12:30

В мире

Футболист в Турции умер от инфаркта после удара мячом в грудь

Фото: 123RF.com/bina21

Футболист в Турции умер от инфаркта после удара мячом в грудь, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Инцидент произошел 26 марта в городе Кахраманмараш. 49-летний Селахиттин Атлы играл с друзьями в мини-футбол и стоял на воротах. В какой-то момент он отразил удар грудью, а через мгновение опустился на колени и потерял сознание.

Партнеры по игре оказали мужчине помощь, на место также оперативно прибыла скорая. Врачи смогли "запустить" сердце Атлы и доставили пострадавшего в больницу, однако у него произошел повторный приступ, и спасти его не удалось.

Отмечается, что мужчина работал пекарем и пользовался известностью в родном городе.

Ранее в Великобритании 59-летняя женщина скончалась от бешенства через четыре месяца после того, как ее поцарапала бродячая собака во время отдыха в Марокко. Медики неправильно поставили диагноз пациентке – врачи связали симптомы с возможным психическим расстройством.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика