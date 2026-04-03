Футболист в Турции умер от инфаркта после удара мячом в грудь, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Инцидент произошел 26 марта в городе Кахраманмараш. 49-летний Селахиттин Атлы играл с друзьями в мини-футбол и стоял на воротах. В какой-то момент он отразил удар грудью, а через мгновение опустился на колени и потерял сознание.

Партнеры по игре оказали мужчине помощь, на место также оперативно прибыла скорая. Врачи смогли "запустить" сердце Атлы и доставили пострадавшего в больницу, однако у него произошел повторный приступ, и спасти его не удалось.

Отмечается, что мужчина работал пекарем и пользовался известностью в родном городе.

