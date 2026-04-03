Россияне смогут поменять регион в аккаунте Apple без отмены подписок

Владельцы российских аккаунтов Apple теперь могут сменить регион, даже если у них есть активные подписки и не привязан платежный метод, сообщил портал "Код Дурова".

Согласно официальной документации Apple, ранее для смены региона требовалось отменить все действующие подписки и дождаться их окончания.

В связи с недавней блокировкой последнего способа оплаты подписок в поддержке компании рекомендовали сменить регион, не обращая внимания на требования, – и это сработало. Корреспонденту издания, в частности, удалось успешно перенести аккаунт из России в Грузию.

При этом действующая подписка на iCloud+ сохранилась, а валюта счета изменилась с российских рублей на доллары США. Годовая подписка на Google One исчезла из списка подписок в Apple ID, но продолжит действовать до конца оплаченного в рублях периода, после чего ее можно будет переоформить уже в другой валюте.

На другом российском аккаунте, где активных подписок не было, корреспондент портала также попытался сменить регион на Грузию, не указывая платежный метод – банковскую карту. Apple снова разрешила смену региона, хотя обычно для этого требовалось привязать способ оплаты, действующий в новом регионе.

При этом отмечается, что сменить регион не получится, если на балансе аккаунта остались средства. Деньги нужно потратить, а если остается незначительная сумма, на которую ничего нельзя купить, следует обратиться в поддержку для обнуления баланса.

Кроме того, как сообщили читатели портала, смена региона невозможна при активной подписке на Apple Music. Редакция предполагает, что это связано с региональными ограничениями по лицензиям на музыкальный контент, поэтому в таком случае нужно дождаться окончания подписки.

Портал также отметил, что Apple пошла навстречу российским пользователям, чтобы они могли продолжать платить за подписки и не теряли свои данные.

С 1 апреля стало в России недоступно пополнение кошелька Apple ID со счета телефона. При попытке это сделать появляется уведомление о том, что данный способ оплаты отклонен. Пользователям также приходили оповещения, что мобильный платеж временно недоступен.

СМИ писали, что причиной стала необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. По данным изданий, Минцифры России обсуждает принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store.