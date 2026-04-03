Собянин поздравил ректора МГУ Садовничего с днем рождения

Сергей Собянин поздравил с днем рождения ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Выдающийся ученый и организатор науки, вы вносите огромный вклад в приумножение славных традиций отечественной высшей школы", – говорится в поздравительной телеграмме.

Мэр отметил, что под руководством Садовничего МГУ стал самым большим образовательным и научно-технологическим центром России и его развитие продолжается. По словам Собянина, Московский государственный университет реализует проекты мирового уровня и дает возможность выпускникам начать успешную карьеру.

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года в поселке Краснопавловка в Харьковской области. В 1963 году он с отличием окончил механико-математический факультет МГУ.

В 1974-м Садовничий стал доктором физико-математических наук. Ректором МГУ он является с 1992 года.

В 2024 он получил звание Героя Труда РФ. Помимо этого, ректор является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также награжден орденами Почетного легиона, Александра Невского, Трудового Красного Знамени, Франциска Скорины и другими.

Ранее градоначальник поздравил со 100-летним юбилеем народного артиста России Александра Зацепина. Он отметил огромный вклад композитора в искусство и назвал его примером творческого долголетия. По словам мэра, его мюзиклы дарят зрителям радость, добро и красоту.

