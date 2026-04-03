Прокуратура выступила против прекращения дела экс-футболиста Смолова о драке в кафе

Представитель прокуратуры выступила против прекращения уголовного дела о драке в кафе в центре столицы против экс-футболиста сборной России Федора Смолова, сообщает ТАСС.

Прокурор отметила, что выступает против прекращения дела из-за публичности Смолова. В частности, он должен служить примером для молодых футболистов, но на деле своими действиями дискредитирует образ спортсмена.

"Мы считаем, что прекращение дела за примирением сторон не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства", – сказала прокурор.

Инцидент в столичном кафе произошел после того, как Смолов решил оплатить счет другим посетителям заведения, заявил в ходе судебного заседания потерпевший Владимир Кузьмин. По его словам, он приехал в кафе со знакомым, а через некоторое время в заведении появилась компания футболиста.

"В этой компании была девушка-блондинка, она попросила принести просекко, ей отказали, поскольку в это время еще не продают, тогда она предложила всем оплатить счет", – сказал Кузьмин.

После этого Смолов также два раза предлагал оплатить счет уже его столику, указал потерпевший. Знакомый мужчины отказался и сказал "спасибо, бро, мы сами справимся", что сильно разозлило экс-футболиста сборной.

"Какой я тебе бро? Ты что со мной на ты разговариваешь?" – ответил тогда Смолов.

Как утверждает потерпевший, сначала футболист попытался ударить его друга, но тот увернулся. После этого спортсмен ударил уже самого Кузьмина. В ходе судебного заседания потерпевший подтвердил, что не имеет претензий к футболисту. Также он заключил со Смоловым мировое соглашение, получил от футболиста извинения и компенсацию в 4 миллиона рублей.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице. При этом спортсмен указывал, что столкнулся с вымогательством и шантажом после драки в кафе. Аферисты исчезли лишь после того, как состоялась его очная ставка с потерпевшим.

