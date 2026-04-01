Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 17:24

Спорт
Главная / Истории /

Футболист Смолов достиг примирения с потерпевшим по делу о драке в кафе

"Выплатил компенсацию": Смолов заключил мировое соглашение по уголовному делу о драке

Футболист Федор Смолов и потерпевший по делу о драке в столичном кафе официально оформили мировое соглашение. Однако последний не явился на заседание 1 апреля, на котором решался вопрос о прекращении дела. Подробности – в материале Москвы 24.

"Воздержаться от посещения питейных заведений"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

1 апреля футболист Федор Смолов явился на заседание по делу о драке в "Кофемании" на Большой Никитской. Суд должен был решить вопрос о прекращении дела в связи с примирением сторон, однако заседание отложили до 3 числа, чтобы выслушать позицию потерпевшего лично, который на прошедшем заседании не присутствовал.

После суда Смолов в беседе с корреспондентом ТАСС дал совет другим спортсменам.

Молодым футболистам рекомендую не посещать то самое кафе у Лубянки и вообще воздержаться от посещения питейных заведений. Рекомендую им сосредоточиться на футболе.
Федор Смолов
футболист

Накануне адвокат спортсмена Варвара Кнутова сообщила, что футболисту удалось урегулировать все разногласия мирным путем.

"На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелеты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведенного 1 миллиона рублей через нотариуса", – уточнила Кнутова.

Инцидент произошел еще в мае 2025-го, однако известно о нем стало через пару месяцев, когда в СМИ появилась видеозапись. Кадры запечатлели ссору Смолова с мужчинами за столом в кафе, а также то, как спортсмен ударил оппонентов по лицу. По информации журналистов, у одного из пострадавших, который оказался бизнесменом из Челябинска, диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

После того как ролик распространился в СМИ, спортсмен публично извинился.

"Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань", – подчеркнул Федор.

Смолов добавил, что пытался решить конфликт мирным путем и предлагал возместить ущерб, однако, по его словам, столкнулся с шантажом и вымогательством.

При этом 10 сентября 2025-го против футболиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

"То самое кафе"

Фото: телеграм-канал Mash

Смолов не случайно предостерег молодых коллег от визитов в "то самое кафе", ведь ранее другие футболисты уже попадали в переделку в заведении на Большой Никитской. Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с другом Александром Протасовицким и младшим братом Кокорина, Кириллом, подрались с другими посетителями в октябре 2018-го. СМИ сообщили, что причиной потасовки стали оскорбления со стороны одного из товарищей спортсменов в адрес чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В результате Паку диагностировали травмы головы и руки. По данным СМИ, в ходе конфликта также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

При этом компания во главе с футболистами поучаствовала сразу в двух драках в тот день. Инциденту в кафе предшествовало избиение водителя Виталия Соловчука на улице. В результате против зачинщиков были возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство". Братья Кокорины получили 1,5 года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев освободились в сентябре 2019-го по УДО. При этом Александр, узнав о свежем инциденте со Смоловым, назвал коллегу "чайником".

Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться – это нужно было умудриться.
Александр Кокорин
футболист

В свою очередь, футболист Дмитрий Тарасов в беседе со Sports.ru посоветовал товарищу в будущем не вестись на провокации и решать все без кулаков.

"Провокаторов очень много, поэтому надо уметь сдерживать себя и не реагировать. Но, наверное, ему что-то такое сказали, что он не смог стерпеть. <...> Я могу говорить только за себя и дать совет на будущее: что бы ни говорили – развернись, уйди и вызови полицию", – отметил Тарасов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе порекомендовал всем футболистам перестать "завтракать в "Кофемании" и впредь есть дома.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика