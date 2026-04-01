Футболист Смолов достиг примирения с потерпевшим по делу о драке в кафе

Футболист Федор Смолов и потерпевший по делу о драке в столичном кафе официально оформили мировое соглашение. Однако последний не явился на заседание 1 апреля, на котором решался вопрос о прекращении дела. Подробности – в материале Москвы 24.

"Воздержаться от посещения питейных заведений"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

1 апреля футболист Федор Смолов явился на заседание по делу о драке в "Кофемании" на Большой Никитской. Суд должен был решить вопрос о прекращении дела в связи с примирением сторон, однако заседание отложили до 3 числа, чтобы выслушать позицию потерпевшего лично, который на прошедшем заседании не присутствовал.

После суда Смолов в беседе с корреспондентом ТАСС дал совет другим спортсменам.





Федор Смолов футболист Молодым футболистам рекомендую не посещать то самое кафе у Лубянки и вообще воздержаться от посещения питейных заведений. Рекомендую им сосредоточиться на футболе.

Накануне адвокат спортсмена Варвара Кнутова сообщила, что футболисту удалось урегулировать все разногласия мирным путем.

"На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелеты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведенного 1 миллиона рублей через нотариуса", – уточнила Кнутова.

Инцидент произошел еще в мае 2025-го, однако известно о нем стало через пару месяцев, когда в СМИ появилась видеозапись. Кадры запечатлели ссору Смолова с мужчинами за столом в кафе, а также то, как спортсмен ударил оппонентов по лицу. По информации журналистов, у одного из пострадавших, который оказался бизнесменом из Челябинска, диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

После того как ролик распространился в СМИ, спортсмен публично извинился.

"Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань", – подчеркнул Федор.

Смолов добавил, что пытался решить конфликт мирным путем и предлагал возместить ущерб, однако, по его словам, столкнулся с шантажом и вымогательством.

При этом 10 сентября 2025-го против футболиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

"То самое кафе"

Фото: телеграм-канал Mash

Смолов не случайно предостерег молодых коллег от визитов в "то самое кафе", ведь ранее другие футболисты уже попадали в переделку в заведении на Большой Никитской. Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с другом Александром Протасовицким и младшим братом Кокорина, Кириллом, подрались с другими посетителями в октябре 2018-го. СМИ сообщили, что причиной потасовки стали оскорбления со стороны одного из товарищей спортсменов в адрес чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В результате Паку диагностировали травмы головы и руки. По данным СМИ, в ходе конфликта также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

При этом компания во главе с футболистами поучаствовала сразу в двух драках в тот день. Инциденту в кафе предшествовало избиение водителя Виталия Соловчука на улице. В результате против зачинщиков были возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство". Братья Кокорины получили 1,5 года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев освободились в сентябре 2019-го по УДО. При этом Александр, узнав о свежем инциденте со Смоловым, назвал коллегу "чайником".





Александр Кокорин футболист Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться – это нужно было умудриться.

В свою очередь, футболист Дмитрий Тарасов в беседе со Sports.ru посоветовал товарищу в будущем не вестись на провокации и решать все без кулаков.

"Провокаторов очень много, поэтому надо уметь сдерживать себя и не реагировать. Но, наверное, ему что-то такое сказали, что он не смог стерпеть. <...> Я могу говорить только за себя и дать совет на будущее: что бы ни говорили – развернись, уйди и вызови полицию", – отметил Тарасов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе порекомендовал всем футболистам перестать "завтракать в "Кофемании" и впредь есть дома.