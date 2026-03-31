31 марта, 16:17
Футболист Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему по делу о драке в "Кофемании"
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Футболист Федор Смолов в рамках мирового соглашения выплатил 4 миллиона рублей потерпевшему после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в Москве, рассказала РИА Новости адвокат спортсмена Варвара Кнутова.
Это компенсация за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов, например за перелеты из Челябинска в Москву. Их общая сумма составляет 4 миллиона рублей с учетом ранее переведенного миллиона рублей через нотариуса.
Адвокат добавила, что 1 апреля суд решит вопрос о прекращении уголовного дела по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести", поскольку Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение.
По данным следствия, 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана на Большой Никитской улице Смолов в ходе ссоры ударил человека по лицу, после чего было возбуждено уголовное дело.
На допросе спортсмен частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт миром и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом. Позже российский футболист Александр Кокорин назвал поступок Смолова глупым.