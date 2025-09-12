ТАСС: футболист Федор Смолов частично признал вину после драки в московском кафе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский футболист Федор Смолов частично признал вину во время допроса в рамках дела об умышленном причинении вреда здоровью после драки в московском кафе. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Драка с участием спортсмена произошла 28 мая в кафе на улице Большой Никитской. В результате 47-летний житель Челябинска был госпитализирован.

Тогда допросить Смолова было невозможно, так как он находился за границей. В июле кадры потасовки распространились в Сети, после чего правоохранители начали проверку. Футболист после этого принес извинения. Он назвал свое поведение непозволительным.

Игрок рассказал, что пытался урегулировать "возможные доставленные неудобства его компанией, но наткнулся на хамство и нецензурную брань". Сперва он пытался помириться с пострадавшим и возместить ущерб. Однако через некоторое время неизвестные стали шантажировать его и вымогать деньги. В связи с этим Смолов написал заявление в полицию.

В сентябре стало известно о возбуждении в отношении футболиста дела. По данным СМИ, у пострадавшего был зафиксирован перелом нижней челюсти и стенки глазницы. По статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящее время футболист отпущен под обязательство о явке. Благодаря этому Смолов смог сыграть в матче третьего раунда Кубка России среди регионов против раменского "Сатурна". Игрок был в составе команды Broke Boys и забил гол.

