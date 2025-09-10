ТАСС: Смолову после драки в кафе грозит до трех лет колонии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российскому футболисту Федору Смолову грозит до трех лет колонии по делу о драке в "Кофемании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, против спортсмена заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Наказание по ней предусматривает в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

Инцидент со Смоловым произошел 28 мая в кафе на Большой Никитской в Москве. Пострадавшим оказался 47-летний мужчина из Челябинска, которого после происшествия госпитализировали. В больнице его допросили, после чего он продолжил лечение дома.

При этом самого футболиста тогда не удалось допросить, поскольку он находился за границей. Видеозапись драки появилась в интернете только в июле, после чего полиция начала проверку.

Смолов принес извинения за свое поведение, назвав его недопустимым. По словам футболиста, он пытался уладить "возможные доставленные неудобства его компанией, но наткнулся на хамство и нецензурную брань".

Изначально спортсмен пытался примириться с пострадавшим и компенсировать ущерб, однако столкнулся с неизвестными, которые начали его шантажировать и требовать деньги. Это стало причиной, по которой он обратился в полицию.

