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06 июля, 09:15

Происшествия

Супруга футболиста Федора Смолова прокомментировала инцидент мужа в кафе

Супруга футболиста Федора Смолова прокомментировала инцидент мужа в кафе

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Супруга футболиста Федора Смолова блогер Карина Истомина прокомментировала драку мужа в "Кофемании". Она заявила, что конфликт в кафе был глупым и бессмысленным поступком, а свои вспышки гнева спортсмен прорабатывает со специалистом.

По словам Истоминой, Смолов уже раскаялся, принес извинения и предложил компенсацию. Она добавила, что их семью шантажировали на протяжении месяца, каждый раз предлагая новую сумму за то, чтобы запись не распространялась. Драка с участием Смолова произошла еще в мае, но кадры конфликта появились в Сети только 5 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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