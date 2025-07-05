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05 июля, 20:07

Происшествия

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 103-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех автомобилей произошла на 103-м километре МКАД возле съезда № 102, передает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что сотрудники оперативных городских служб работают на месте происшествия. Специалисты уточнят информацию о пострадавших.

При этом в районе ДТП наблюдается затрудненное движение. В связи с этим автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее три человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей на Южнобутовской улице Москвы. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда Chevrolet. В результате пострадали водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля.

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