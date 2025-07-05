Три человека пострадали в ДТП на Южнобутовской улице Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на Южнобутовской улице Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда Chevrolet. В результате пострадали водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля, уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

В телеграм-канале Дептранса Москвы добавили, что на месте ЧП работают оперативные службы города. Движение в этом районе не затруднено.

Ранее водитель пострадал в результате ДТП на Новой площади в Москве. Легковушка влетела в припаркованные автомобили такси. Пострадавший отдыхал в одном из авто. После удара мужчина потерял сознание, его увезла скорая помощь.

До этого авария произошла на внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда № 9). Движение автотранспорта в районе происшествия было временно ограничено.

