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30 июня, 11:10

Происшествия

Автомобиль опрокинулся после ДТП на 77-м км МКАД

Фото: 123RF/phanuwatnandee

ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на внутренней стороне 77-го километра МКАД, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что авария случилась в районе съезда № 76. В настоящее время там находятся сотрудники оперативных служб города. Они работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Вместе с тем уточняются данные о возможных пострадавших.

ДТП привело к затруднению движения транспорта на один километр. В связи с этим Дептранс призвал водителей к бдительности и посоветовал искать альтернативные маршруты.

Еще одно столкновение ранее произошло в районе 21,3 километра Северо-Восточной хорды. На месте работали инспекторы ГИБДД. В связи с аварией движение транспорта на участке было затруднено на 4,5 километра, однако к настоящему моменту проезд по трассе восстановлен.

До этого массовая авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29. Там столкнулись четыре машины. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате случившегося никто не пострадал.

Автомобиль вспыхнул на 72-м километре МКАД

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