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30 июня, 04:59

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели мальчика в ДТП в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели восьмилетнего мальчика в результате наезда автомобиля в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что таксист совершил наезд на восьмилетнего ребенка во дворе ЖК "Гусарская Баллада" в Одинцове. В результате чего мальчик скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В связи с этим Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

О смертельном ДТП стало известно 28 июня. 40-летний водитель находился за рулем автомобиля марки Haval. По словам очевидцев, до трагедии водитель катался по всему району и странно себя вел.

Таксист сбил ребенка в подмосковном Одинцове

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