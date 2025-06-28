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28 июня, 23:17

Происшествия

Автомобиль сбил ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель автомобиля Haval совершил наезд на 8-летнего мальчика во дворе одного из многоквартирных домов на улице Триумфальной в подмосковном Одинцове. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ по Московской области.

Как уточнило ведомство, в результате ребенок умер в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. Одинцовская городская прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Томской области водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне дороги. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что у водителя нет водительских прав.

До этого в Подмосковье тракторист сбил насмерть подростка и сбросил его тело в реку. По предварительной информации, мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Суд арестовал тракториста.

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происшествия

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