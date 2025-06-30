Авария с двумя автомобилями произошла на Северо-Восточной хорде в Москве

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Два автомобиля столкнулись в районе 21,3 километра Северо-Восточной хорды в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса.

По данным ведомства, на месте ДТП работают городские оперативные службы. Причины и обстоятельства ЧП выяснят инспекторы ГИБДД. Также уточняется информация о пострадавших.

В связи с аварией движение транспорта на участке было затруднено на 4,5 километра, однако в настоящий момент проезд по трассе восстановлен.

Ранее на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись несколько автомобилей. В связи с инцидентом движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.

До этого массовая авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29. Там столкнулись четыре машины. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате случившегося никто не пострадал.