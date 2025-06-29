Несколько автомобилей столкнулись на ТТК в Москве

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Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Авария произошла в районе улицы Автозаводская, дома 26/1, передает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Движение в районе аварии затруднено на 1,7 километра. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее на СВХ в районе станции МЦД Ховрино столкнулись мотоцикл и грузовик. В связи с этим движение в сторону области было затруднено на два километра. Позже его восстановили.

До этого массовое ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29. Движение в сторону центра было затруднено на 1,3 километра, в сторону области – на 1,1 километра.