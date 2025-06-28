Мотоцикл и грузовик столкнулись на СВХ в районе станции МЦД Ховрино

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Мотоцикл и грузовой автомобиль столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции МЦД Ховрино. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

К работе на месте происшествия были привлечены оперативные службы города. Они занимались установкой всех обстоятельств произошедшего и уточняли информацию о пострадавших.

ДТП повлияло на транспортный поток, в связи с чем движение в сторону области было затруднено на 2 километра. Водителей призывали выбирать альтернативные маршруты.

В настоящее время движение восстановлено, добавили в ведомстве.

Ранее на Варшавском шоссе около владения 219, строения 3 загорелась машина. По словам журналистов, это был автомобиль такси, у которого сначала задымилась печка, а затем раздался хлопок.

До этого авария произошла на 75-м километре МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе. Водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение.