Микроавтобус вылетел в кювет в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Водитель микроавтобуса уснул за рулем, из-за чего машина вылетела в кювет в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает пресс-служба СК региона.

Правоохранители выяснили, что водитель 1980 года рождения являлся индивидуальным предпринимателем и занимался коммерческими перевозками пассажиров по маршруту Москва – Донецк.

Как уточнили в ведомстве, съехав в кювет, авто перевернулось на участке автодороги Меловое – Беловодск. В момент ДТП в салоне находились 9 человек. Из них погибли четверо, а водитель был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В настоящий момент они уже провели оценку обстановки на месте аварии, изъяли документы на автомобиль и другие важные предметы. Также был проведен допрос свидетелей.

Для выяснения всех обстоятельств назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Еще четверо россиян ранее погибли в ДТП под Минском. Авария произошла на трассе М2 у деревни Слободщина. 25-летний водитель Mercedes столкнулся с Skoda, оба ехали в одном направлении.

В Skoda погибли две девочки 7 и 13 лет, их мать (43 года) и бабушка (75 лет). Водитель Mercedes в больнице, в его крови нашли 1,67 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.