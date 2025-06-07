Трое полицейских погибли в ДТП с авто и бензовозом в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Астраханской области"

Трое сотрудников полиции погибли в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Астраханской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

ДТП произошло 6 июня на трассе Р-215 Астрахань–Махачкала в Лиманском районе области. Здесь столкнулись "Лада" и бензовоз. Погибли трое полицейских, находившихся в легковом автомобиле.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники СК организовали процессуальную проверку по факту аварии.

Ранее автобус с детьми опрокинулся в селе Воронежское-2 в Хабаровском крае по пути в зоосад. Согласно последним данным, травмы получили 21 ребенок и один взрослый.

Еще одно ДТП произошло в Челябинской области: предварительно, ВАЗ-211440 столкнулся с грузовиком ГАЗ-330227. В результате были ранены водитель легкового автомобиля 2003 года рождения и две его пассажирки, женщины 1999 и 1985 годов рождения. Грудной ребенок, находившийся в легковушке, скончался в течение суток в больнице.