Младенец погиб в ДТП в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Челябинской области"

Грудной ребенок погиб после ДТП в Кунашакском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 2 июня на 14-м километре автодороги Кунашак – Сары – подъезд к городу Екатеринбургу. Предварительно установлено, что ВАЗ-211440 столкнулся с грузовиком ГАЗ-330227, который поворачивал налево.

В результате были ранены водитель легкового автомобиля 2003 года рождения и две его пассажирки, женщины 1999 и 1985 годов рождения. Грудной ребенок, находившийся в легковушке, скончался в течение суток в больнице.

"Установлено, что младенец перевозился с нарушением правил: девочку держала на руках 26-летняя мать, сидевшая на заднем пассажирском сиденье. Ни водитель, ни женщина с ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности", – рассказали в Госавтоинспекции.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее автомобиль Toyota въехал в фонтан в подмосковном Ступине. Инцидент произошел вечером 2 июня возле одного из домов на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель попал в ДТП из-за потери управления. В результате инцидента никто не пострадал.

