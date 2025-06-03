Дело возбуждено против водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено против водителя Rolls-Royce, который наехал на байкера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. По данным ведомства, 37-летний водитель Rolls-Royce пытался развернуться в неположенном месте, нарушая таким образом правила дорожного движения. В этот момент он врезался в мотоцикл Harley, а после наехал на 35-летнего байкера.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами. Согласно медицинской экспертизе, мужчине был причинен тяжкий вред. В связи с этим возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас решается вопрос об избрании водителю Rolls-Royce меры пресечения.

При этом, как сообщают СМИ, за рулем Rolls-Royce был бизнесмен, у которого есть много штрафов за нарушение ПДД. Также выяснилось, что мужчина якобы дважды переехал байкера, а после пытался скрыть номера машины.

Ранее был задержан 35-летний тракторист, который насмерть сбил подростка в Подмосковье. По предварительным данным, мужчина наехал на 13-летнего подростка, когда тот попал в движущийся механизм культиватора и умер на месте от полученных травм.

После тракторист увез тело мальчика и бросил в реку, где оно было найдено спустя 6 дней. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Злоумышленника арестовали. Свою вину он признал.

