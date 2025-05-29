Две девочки погибли в результате ДТП в Воскресенске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Две девочки погибли в результате ДТП на автодороге МБК – Кладьково – Берендино возле деревни Потаповское в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Lada не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии две 13-летние девочки скончались на месте от полученных травм, водитель и еще одна 12-летняя пассажирка были госпитализированы.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП с автобусом в Ленинградской области. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также 14 человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Воронежской области. Водитель рейсового MAN ехал из Ельца в Воронеж, однако, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком Dongfeng, который в свою очередь врезался в "КамАЗ".