14 человек пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса под Воронежем

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Воронежской области"

14 человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло во вторник, 27 мая, примерно в 14:50 часов в Рамонском районе на 481-м километре трассы М-4 Дон. По данным ведомства, водитель рейсового автобуса MAN ехал из города Ельца в Воронеж, однако, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком Dongfeng, который в свою очередь врезался в "КамАЗ".

В результате водитель грузовика Dongfeng и мужчина, который находился за рулем рейсового автобуса MAN, пострадали. Кроме того, травмы разной степени тяжести получили 12 пассажиров автобуса. Всех их госпитализировали.

По предварительным данным, всего в автобусе находились 40 человек. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее три человека погибли в результате ДТП в Орловском районе Ростовской области. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу Lada Vesta, которая ехала по главной дороге во встречном направлении, после чего произошло столкновение.

В результате погибли оба водителя, а также пассажир Lada Vesta. Сейчас полицейские проводят расследование обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

