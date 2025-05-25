Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Три человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Орловском районе Ростовской области, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Информация об аварии на 82-м километре трассы, соединяющей поселок Орловский, село Киевка и село Ремонтное, появилась в 16:00 по московскому времени. Согласно предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу Lada Vesta, которая ехала по главной дороге во встречном направлении, после чего и произошло столкновение.

В результате погибли оба водителя, а также пассажир Lada Vesta. Сейчас полицейские проводят расследование обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Зеленограде водитель "Газели" сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она скончалась от полученных травм.

До этого один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы. На внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) столкнулись грузовик и "Газель". Водитель последнего транспортного средства скончался на месте ДТП.

