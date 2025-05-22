Один человек погиб в результате ДТП на северо-востоке столицы

Фото: depositphotos/Emevil

Один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Березовой аллеи. По данным ведомства, там столкнулись грузовик и "Газель". В результате водитель последнего транспортного средства скончался от полученных травм на месте ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Между тем в столичном Дептрансе предупреждали, что на внутренней стороне СВХ в районе Березовой аллеи движение затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее на юге Москвы погиб пешеход. По данным столичной Госавтоинспекции, на улице Борисовские Пруды водитель автомобиля Mercedes сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

