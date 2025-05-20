Водитель автобуса пострадал в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал"Осторожно, Москва"

Водитель автобуса пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Инцидент произошел 20 мая примерно в 10:22 на 68-м километре МКАД. Там столкнулись машина и автобус, который следовал по маршруту № 313.

По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу. В результате травмы получил водитель общественного транспорта, которому сейчас оказывается необходимая медпомощь. В ГУП "Мосгортранс" уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали.

Причины ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее четыре человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье. Инцидент произошел на 67-м километре трассы М-8 "Холмогоры".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования дела.

