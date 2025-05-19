Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии выросло до 14

Фото: МЧС Республики Калмыкия/Telegram

В результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии 14 человек пострадали и еще 7 погибли. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

"С места ДТП в Юстинскую районную больницу эвакуированы 11 человек, 8 из которых продолжают лечение в амбулаторных условиях", – говорится в сообщении.

Еще 3 человек в состоянии средней степени тяжести перенаправили в стационар Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани. Их состояние оценивается как стабильное.

Трагедия произошла ночью 19 мая в районе поселка Цаган Аман на трассе Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Crafter, который следовал из Волгограда в Астрахань, выехал на встречную полосу и врезался в фуру с прицепом.

Водитель грузовика пытался избежать столкновения. Всего в пассажирском транспорте был 21 человек. Водитель микроавтобуса выжил. По данным ФЦМК, он мог заснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

