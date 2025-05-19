Попавший в ДТП в Калмыкии водитель микроавтобуса остался жив

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Калмыкия"

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком в Калмыкии, остался жив. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель СУ СК России по Калмыкии.

Сейчас мужчина находится в больнице. Сотрудники регионального СК продолжают проводить следственные мероприятия в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

При этом, как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, число пострадавших в результате ДТП выросло до 18, из них семь человек погибли, включая двух местных жителей.

"11 пассажирам, в том числе одному жителю Волгоградской области, медицинскую помощь оказывают в местной ЦРБ", – уточнили региональные власти.

Между тем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам организовать взаимодействие с властями Калмыкии по факту случившегося.

Изначально сообщалось о семи погибших и 11 пострадавших гражданах. По данным регионального МЧС России, всего в микроавтобусе Volkswagen, который допустил лобовое с грузовиком на 1211-м километре ФАД Р-22 Каспий в Юстинском районе, находился 21 человек. При этом детей среди пассажиров не было.

