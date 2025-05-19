19 мая, 04:31Происшествия
Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Калмыкии
Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Калмыкия"
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии 7 человек погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести, передает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
На 1 211-м километре ФАД Р-22 Каспий в Юстинском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля.
На месте происшествия работают специалисты Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности аварии уточняются.
Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет.
Ранее в Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. ДТП произошло на проспекте Ленина. Девушка 2004 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi наехала на подростка 2010 года рождения. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.