Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Калмыкии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Калмыкия"

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии 7 человек погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести, передает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

На 1 211-м километре ФАД Р-22 Каспий в Юстинском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля.

На месте происшествия работают специалисты Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. Подробности аварии уточняются.

Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет.

Ранее в Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. ДТП произошло на проспекте Ленина. Девушка 2004 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi наехала на подростка 2010 года рождения. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.