В Электростали девушка сбила подростка, который на велосипеде пересекал переход

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Электростали девушка-водитель сбила подростка, пересекающего на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на проспекте Ленина. Девушка 2004 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi наехала на подростка 2010 года рождения. В результате произошедшего несовершеннолетний получил повреждения. Он был госпитализирован.

В настоящий момент правоохранители выясняют детали аварии. Решение в установленном порядке будет принято по результатам проверки.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Бийске Алтайского края. По данным полиции, водитель легкового автомобиля при совершении обгона допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом, перевозившим сотрудников одного из местных предприятий.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса, водитель автомобиля и его пассажир. Всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.