Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом. Оно произошло в субботу, 17 мая, на Новорязанском шоссе в Раменском округе. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водители собирались выставить аварийный знак. В этот момент в них влетел рейсовый автобус.

Травмы получили 13 человек – водитель и пассажиры автобуса, среди них были двое детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.