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18 мая, 09:15

Происшествия

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом. Оно произошло в субботу, 17 мая, на Новорязанском шоссе в Раменском округе. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водители собирались выставить аварийный знак. В этот момент в них влетел рейсовый автобус.

Травмы получили 13 человек – водитель и пассажиры автобуса, среди них были двое детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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