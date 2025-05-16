Фото: телеграм-канал "Подольск"

Автосервис загорелся в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание нежилого здания произошло улице Промышленная, дом 3б. На месте происшествия работают 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее квартира загорелась в жилом комплексе на улице Германа Титова в Химках. Очевидцы сообщили, что внутри находился ребенок. Его удалось эвакуировать с помощью лестницы.

Также в Москве на улице Фабрициуса спасли подростка при пожаре. Там в одной из квартир пятиэтажки загорелись вещи, после чего пламя распространилось, охватив в том числе балкон.