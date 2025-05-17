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17 мая, 10:45

Происшествия

Один человек погиб при ДТП с полицейским авто в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Кстово"

Один человек погиб и еще трое получили травмы в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Кстово Нижегородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Столкновение полицейской машины с "Ладой-Приорой" произошло 17 мая в 00:15 на перекрестке улицы Магистральная и проспекта Победы, уточнили в ведомстве. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее авария произошла на 289-м километре ЦКАД в подмосковном Одинцове. В результате ДТП с участием трех грузовиков пострадал водитель одной из машин. Его доставили в больницу.

До этого в ДТП случилось на Кутузовском проспекте Москвы. Тогда автомобили Skoda и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб. Одному из автомобилистов потребовалась помощь врачей.

Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

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