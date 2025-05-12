Автомобиль загорелся на 6-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на внешней стороне 6-го километра МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе ДТП затруднено на 1 километр – автомобили объезжают место аварии по первой и второй полосам. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей случилось на юге Москвы. Автомобили столкнулись в районе дома 9Б, строения 1, на улице Подольских Курсантов.

Из-за инцидента движение в направлении Липецкой и Дорожной улиц было только по одной полосе из двух, поэтому водителям было рекомендовано искать пути для объезда.