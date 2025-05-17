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17 мая, 17:05 (обновлено 17.05.2025 17:14)

Происшествия

Два автомобиля и мотоцикл попали в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на внешней стороне 26-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Позже департамент опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой виден дорожный инцидент. Посреди дороги стоял черный автомобиль, но в какой-то момент сзади появилась красная машина, которая успевает среагировать на неожиданное препятствие на дороге.

Следом за авто ехал мотоциклист, который не успевает увернуться и врезается сразу в оба автомобиля, слетает с седла, перелетает через транспорт и падает на дорогу.

"Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии", – добавили в Дептрансе.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции отметили, что мотоциклист скончался на месте происшествия.

Ранее на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади загорелся автомобиль. Для ликвидации инцидента задействовали оперативные службы города. Из-за ЧП движение в этом районе было перекрыто, но вскоре его открыли вновь.

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