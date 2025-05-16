16 мая, 14:01Происшествия
Автомобиль загорелся у станции метро "Сухаревская"
На месте, около станции метро "Сухаревская", задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.
В департаменте предупредили, что движение в районе места ЧП перекрыто. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
В пресс-службе столичного Депздрава уточнили, что к месту происшествия направлены машины скорой помощи и сотрудники Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП). При этом водитель в результате случившегося не пострадал.
Ранее автомобиль загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. В связи с происшествием движение в сторону шоссе Энтузиастов было затруднено. Однако спустя время сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать возгорание.
Огонь до прибытия пожарных распространился на площади 42 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и одна единица техники.
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