Автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автомобиль загорелся на первой полосе дороги на проспекте Маршала Жукова, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место прибыли городские оперативные службы, которые выяснят детали произошедшего и информацию о пострадавших, уточнило ведомство.

В связи с возгоранием транспорта в районе аварии было затруднено движение на 2,3 километра по направлению в центр. В настоящий момент движение восстановлено.

Ранее пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания. В здании не было людей. Спасателям удалось локализовать возгорание и потушить открытое пламя.

До этого из загоревшегося автобуса в поселке Большевик в городском округе Серпухов эвакуировали десять человек. Пожарные ликвидировали пожар на площади 21 квадратный метр. В салоне транспорта не было детей. В результате произошедшего никто не пострадал.