Пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в здании автотехцентра, расположенном на Варшавском шоссе, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания. При этом людей в здании не было.

Спасатели оперативно локализовали возгорание и потушили открытое пламя, уточнили в ведомстве, добавив, что в тушении были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее кровля склада лакокрасочной продукции загорелась на площади 600 квадратных метров в городе Миассе Челябинской области. По предварительным данным, пострадавших не было. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек.

В Оренбурге до этого загорелась трансформаторная электроподстанция. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 20 человек и 7 единиц техники. В результате никто из местных жителей не пострадал.

