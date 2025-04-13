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13 апреля, 07:20

Происшествия

Пожарные потушили возгорание на трансформаторной подстанции в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

Трансформаторная электроподстанция загорелась ночью в Оренбурге. Ближе к утру огнеборцам удалось полностью потушить возгорание, сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению огня привлекли 20 человек и 7 единиц техники. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, причина пожара устанавливается.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из дома 35 человек, четверо пострадавших были переданы врачам скорой помощи.

В начале апреля возгорание сухой растительности произошло в деревне Кусакова в Нижнем Новгороде на площади 15 гектаров. При этом угрозы жилым строениям и людям не было выявлено. Погибших и пострадавших также не было.

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