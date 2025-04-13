Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из дома 35 человек, четверо пострадавших были переданы врачам скорой помощи. Одному из них в конечном итоге потребовалась госпитализация.

Спустя некоторое время пожар ликвидировали на площади 70 квадратных метров. В данный момент дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Ранее возгорание было зафиксировано в районе торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Приступив к работе, они оперативно потушили огонь на 20 "квадратах".

Еще один пожар случился до этого в деревне Калиновке Красноярского края, где загорелись три жилых дома и три надворных постройки. Площадь возгорания при этом составляла одну тысячу квадратных метров.