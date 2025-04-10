Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Возгорание было зафиксировано в районе торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ряде СМИ утром 10 апреля было опубликовано видео, как с кровли ТЦ валит густой черный дым.

Как уточнили в МЧС, прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Приступив к работе, они оперативно потушили огонь на 20 "квадратах".

При этом информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве, добавив, что причина возгорания будет установлена пожарным дознавателем.

Еще один пожар произошел ранее в деревне Пучково в Троицком административном округе. Там загорелся банный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 97 квадратных метров с помощью 44 специалистов и девяти единиц техники.

До этого массовое возгорание 10 строений наблюдалось в поселке Ранцево Тверской области. К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся, однако позже открытое горение все же было ликвидировано. В настоящий момент пожар потушен.