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17 апреля, 11:49

Происшествия

Хлопок произошел на заводе на юго-востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Хлопок произошел на заводе "Вторалюминьпродукт", расположенном на 2-й Вольской улице в Москве. Причиной стал технологический процесс.

Как рассказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью завода Елена Михайлюк, во время технического запуска шредерной установки после планового ремонта произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки.

Однако инцидент не повлиял на работу оборудования, а также не повлек за собой пострадавших, уточнила она, добавив, что в настоящее время установка функционирует в обычном режиме.

Ранее в Москве загорелась трансформаторная электроподстанция на территории ТЭЦ-26. Площадь пожара достигла примерно 20 квадратных метров. Возгорание никак не повлияло на работу станции. По данным "Мосэнерго", энергоснабжение потребителей не нарушено.

Чертановская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара на территории ТЭЦ.

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происшествия

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