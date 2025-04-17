Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на территории ТЭЦ в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на территории столичной ТЭЦ в Востряковском проезде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – добавили там.

Кроме того, возгорание никак не повлияло на работу станции. По данным "Мосэнерго", энергоснабжение потребителей не нарушено.



"Причины происшествия устанавливаются", – цитирует ТАСС компанию.

Трансформаторная электроподстанция загорелась на территории ТЭЦ-26 17 апреля. Площадь пожара достигла примерно 20 квадратных метров.

Выяснилось, что там загорелось электрооборудование, используемое для собственных нужд станции, что не влияет на работу ТЭЦ. Позже пожарные смогли ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

