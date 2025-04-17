Ликвидирован пожар на электроподстанции на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что по прибытии пожарных было установлено, что происходит возгорание электрооборудования, используемого для собственных нужд станции, не влияющего на работу ТЭЦ. Сейчас станция продолжает работать. Во время пожара никто не пострадал.

Электроподстанция на территории ТЭЦ-26 загорелась ночью 17 апреля. По предварительным данным, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Ранее был ликвидирован пожар в незаселенном здании на Рябиновой улице в Москве. Остановить распространение огня удалось на площади 20 квадратных метров.