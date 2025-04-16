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16 апреля, 19:25

Происшествия

Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в цехе по переработке резины на предприятии Курска увеличилась до 17 тысяч "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что в результате пожара произошло частичное обрушение конструкций.

"Группировка увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники", – говорится в сообщении.

Пожар на предприятии на Агрегатной улице произошел вечером 16 апреля. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу "квадратов", однако позже увеличилась до 10 тысячах квадратных метров.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и конструктивными особенностями здания. Уточнялось, что в результате ЧП никто не пострадал.

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