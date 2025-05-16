Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено

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На внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади возле дома № 3 возобновилось транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее по указанному адресу загорелся легковой автомобиль. На месте работали оперативные службы. В результате ЧП водитель не пострадал.

До этого автомобиль вспыхнул на Юго-Восточной хорде в Москве. В связи с произошедшим движение в сторону шоссе Энтузиастов было затруднено.

Пожар распространился на площади 42 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и одна единица техники.