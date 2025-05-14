Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "Станция скорой медицинской помощи (Бийск)"

Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Бийске Алтайского края, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи по городу.

Утром 14 мая в 05:15 по местному времени (в 01:15 по московскому времени) водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, перевозившим сотрудников одного из местных предприятий, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса, водитель автомобиля и его пассажир. Всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.

Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего. ДТП также заинтересовалась прокуратура. По предварительной информации, водитель за рулем Mitsubishi Lancer находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее большегруз вылетел с проезжей части на Славянском бульваре в Москве. Водитель съехал с дороги и оказался на газоне.

Также 12 мая на юге Москвы столкнулись манипулятор и самосвал. От удара грузовик опрокинулся на разделительную полосу. Чтобы убрать перевернувшийся самосвал, на улицу Подольских Курсантов потребовалось вызывать спецтехнику.